Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Aktienrückkäufe geplant
|
05.12.2025 08:19:00
Swiss Re-Aktie: Versicherer peilt 4,5 Milliarden Dollar Gewinn für 2026 an
So rechnet Konzernchef Andreas Berger für 2026 mit einem Konzerngewinn von 4,5 Milliarden US-Dollar (rund 3,9 Mrd Euro), wie die Swiss Re am Freitag in Zürich mitteilte. Das Ziel liegt etwas über den 4,4 Milliarden Dollar, die Berger für 2025 anpeilt. Im vierten Quartal dürfte die Sanierung des Geschäfts in Australien, Israel und Südkorea die Swiss Re allerdings mit 250 Millionen Dollar belasten.
Die Anteilseigner können künftig nicht nur eine steigende Dividende, sondern auch Jahr für Jahr regelmäßige Aktienrückkäufe erwarten. Losgehen soll es 2026 mit einem Rückkaufprogramm über 500 Millionen Dollar. Die Dividende soll wie bisher geplant jährlich um mindestens sieben Prozent steigen.
An ihrem längerfristigen Rentabilitätsziel hält die Swiss Re fest: Über mehrere Jahre will das Management weiterhin eine Eigenkapitalrendite von "mehr als 14 Prozent" erreichen.
ZÜRICH (dpa-AFX)
Bildquelle: Swiss Re
Analysen zu Swiss Re AGmehr Analysen
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
