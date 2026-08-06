Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
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06.08.2026 07:00:14
Swiss Re Corporate Solutions kündigt exklusive Partnerschaften in Indien und Mexiko an
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Swiss Re Ltd
/ Schlagwort(e): Partnerschaft
Zürich, 6. August 2026 – Swiss Re Corporate Solutions hat heute exklusive Partnerschaften mit Bajaj General Insurance in Indien und GNP Seguros in Mexiko angekündigt. Die Partnerschaften ermöglichen es, Versicherungslösungen für die wachsende Zahl indischer und mexikanischer Grossunternehmen anzubieten – von denen viele international expandieren – und gleichzeitig globale Kunden mit Geschäftstätigkeiten in Indien und Mexiko zu unterstützen.
Ivan Gonzalez, CEO von Swiss Re Corporate Solutions: «Multinationale Unternehmen erwarten von Versicherern zunehmend, dass sie fundierte Kenntnisse der lokalen Märkte mit globaler Kompetenz und einer nahtlosen internationalen Umsetzung verbinden. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Versicherern können wir auf unserer Underwriting-Expertise, unserer Kapitalstärke sowie unserer globalen Reichweite aufbauen, um unsere Unternehmenskunden noch besser zu unterstützen. Gleichzeitig schaffen wir eine skalierbare Plattform für langfristiges Wachstum.»
Angesichts dieser Ambitionen geht Swiss Re Corporate Solutions eine Partnerschaft mit Bajaj General Insurance in Indien ein – vorbehaltlich des Abschlusses verbindlicher Vereinbarungen und der Erfüllung der geltenden regulatorischen Anforderungen. Ziel ist es, Underwriting-Expertise in Versicherungssparten anzubieten, die für das weitere Wachstum der indischen Wirtschaft von zentraler Bedeutung sind – wie etwa die Hightech- und Fertigungsindustrie. Darüber hinaus soll die Partnerschaft internationale Versicherungsprogramme für indische Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten im Ausland anbieten.
In Mexiko geht Swiss Re Corporate Solutions eine Partnerschaft mit GNP Seguros ein. Vorbehaltlich der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen wird Swiss Re Corporate Solutions sein Direktportfolio im Industrieversicherungsgeschäft in Mexiko im Rahmen einer langfristigen strategischen Zusammenarbeit auf GNP Seguros übertragen. Dadurch wird Swiss Re Corporate Solutions ihre Kunden in Mexiko auch künftig über das Vertriebsnetz von GNP Seguros betreuen können. Die Partnerschaft verbindet die starke Präsenz von GNP Seguros im mexikanischen Markt mit der globalen Risikoexpertise und den Kompetenzen von Swiss Re Corporate Solutions im Bereich der Industrieversicherung.
Ivan Gonzalez: «Unsere Partnerschaften mit Bajaj General Insurance und GNP Seguros bilden den Auftakt für eine neue Art der Zusammenarbeit mit unseren Kunden in Indien und Mexiko – zwei der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für Industrieversicherungen. Gemeinsam werden wir unsere komplementären Stärken weiter ausbauen, unser Lösungsangebot erweitern und Unternehmen dabei unterstützen, eine zunehmend vernetzte Risikolandschaft mit Zuversicht und Widerstandsfähigkeit zu navigieren.»
Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.
Swiss Re Corporate Solutions
Swiss Re Corporate Solutions bietet Risikotransferlösungen für grosse und mittelständische Unternehmen auf der ganzen Welt. Die innovativen, hochgradig massgeschneiderten Produkte und Standardversicherungsdeckungen tragen dazu bei, die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen zu erhöhen. Der branchenführende Schadenservice sorgt für zusätzliche Sicherheit. Swiss Re Corporate Solutions betreut weltweit Kunden und profitiert dabei von der Finanzkraft der Swiss Re Gruppe. Besuchen Sie unsere Webseite oder folgen Sie uns auf LinkedIn.
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