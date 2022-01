Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung

Swiss Re erhält als einer von zwei Pionieren das Digital Trust Label - das weltweit erste Label für digitale Verantwortung, lanciert von der Swiss Digital Initiative



18.01.2022 / 10:00



Zürich, 18. Januar 2022 - Swiss Re ist einer von zwei Pionieren, die ein digitales Produkt mit dem Digital Trust Label geprüft und erfolgreich zertifiziert haben, dem ersten Label für digitale Verantwortung der Swiss Digital Initiative. Mit dem Swiss Digital Trust Label können Nutzerinnen und Nutzer auf einfache Weise vertrauenswürdige digitale Angebote erkennen. Anbieter von digitalen Dienstleistungen können damit nun ihre digitale Verantwortung glaubwürdig deklarieren. Swiss Re hat Magnum Go, eine automatisierte L&H-Underwriting-Lösung, erfolgreich zertifiziert.



Das Bewusstsein für digitale Risiken und die Forderung nach mehr digitaler Transparenz und Verantwortung nehmen stetig zu. Digitales Vertrauen und die Gewissheit, dass mit Daten verantwortungsvoll umgegangen wird, sind eine Voraussetzung dafür, dass Unternehmen das Potenzial digitaler Technologien voll ausschöpfen können.



Angesichts der Komplexität der digitalen Technologien reicht Transparenz allein nicht aus, um Vertrauen zu schaffen. Anerkannte Standards werden eine wichtige Rolle spielen, um das Vertrauen der Nutzer in digitale Technologien zu stärken. Das Digital Trust Label wurde in der Schweiz in einer partizipativen und inklusiven Vorgehensweise entwickelt und bietet Organisationen eine einzigartige Möglichkeit, ihr Engagement für digitale Verantwortung zu zeigen.



Moses Ojeisekhoba, Chief Executive Officer Reinsurance und Mitglied des Group Executive Committee von Swiss Re: «Wir glauben fest an digitale Verantwortung und an anerkannte Standards und wir unterstützen die Swiss Digital Initiative mit Überzeugung. Die Finanzdienstleistungsbranche muss strenge Standards für digitale Governance umsetzen und weiter fördern. Datenschutz, Privatsphäre und Sicherheit sind für uns absolut zentral, um die Vertrauenswürdigkeit digitaler Dienstleistungen für unsere Kunden zu gewährleisten.»



Swiss Re hat Magnum Go erfolgreich zertifiziert. Magnum Go ist eine Automatisierungslösung für das Underwriting, die Versicherer in ihre Vertriebsplattformen integrieren können. Durch Vereinfachung des Antragsprozesses können sie das Kauferlebnis für Lebensversicherungen verbessern. Magnum Go ist eine führende Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) für das Underwriting. Das Digital Trust Label gibt den Kunden von Swiss Re die Gewissheit, dass die angebotene Lösung vertrauenswürdig ist, und der Underwriting-Prozess ihres Vertriebsweges akkreditiert und verlässlich ist.

Über das Digital Trust Label

Das Digital Trust Label ist Eigentum der unabhängigen Stiftung Swiss Digital Initiative. Es kennzeichnet die Vertrauenswürdigkeit eines digitalen Dienstes, zum Beispiel einer Website oder einer App. Digitale Dienste werden anhand von 35 Kriterien in vier Dimensionen geprüft: Sicherheit des digitalen Dienstes, Datenschutz, Zuverlässigkeit des digitalen Dienstes und faire Interaktion mit den Nutzern, wozu auch die Benachrichtigung der Nutzer über den Einsatz automatisierter Entscheidungsfindung gehört. Der Kriterienkatalog wurde unter der Leitung der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) und eines speziellen Label-Expertenausschusses erstellt und auf der Grundlage von Rückmeldungen aus öffentlichen Konsultationen weiterentwickelt, was eine unabhängige Prüfung ermöglicht. Das Label wurde nach Schweizer Recht vergeben und impliziert nicht die Einhaltung anderer Gesetze oder Rechtsordnungen. Das Digital Trust Label zeichnet sich dadurch aus, dass es sich nicht nur auf B2C-Dienste konzentriert, sondern auch B2B2C-Dienste berücksichtigt. Über die Swiss Digital Initiative

Die Swiss Digital Initiative (SDI) ist eine unabhängige, nicht gewinnorientierte Stiftung mit Sitz in Genf, die 2020 von digitalswitzerland gegründet wurde und unter dem Patronat von Bundesrat Ueli Maurer steht. Die SDI verfolgt konkrete Projekte mit dem Ziel, ethische Standards und verantwortungsvolles Handeln in der digitalen Welt zu fördern. Die SDI bringt Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft zusammen, um Lösungen zu finden, die das Vertrauen in digitale Technologien und in die Akteure des digitalen Wandels stärken. Über Magnum

Magnum ist eine Reihe von automatisierten Underwriting-Lösungen von Swiss Re, die Innovation und Spitzentechnologie nutzen, um Versicherungsunternehmen dabei zu helfen, bessere und schnellere Underwriting-Entscheidungen zu treffen, ihr Geschäft mit datengestützten Erkenntnissen zu optimieren und gleichzeitig dem Endkunden eine ansprechende Anwendungsumgebung zu bieten. Magnum wurde von Underwritern für Underwriter entwickelt und stützt sich auf Life Guide - ein branchenweit führendes L&H-Underwriting-Handbuch, dem Underwriter in über 100 Ländern vertrauen.

SwissRe.com/Magnum. Über Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.

Mit diesem Link gelangen Sie zur Swiss Re Webseite: Swiss Re.com.

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

