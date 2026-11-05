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Swiss Re erhöht Gewinn in den ersten neun Monaten 2026 um 3% auf 4,2 Mrd. USD



05.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Swiss Re ist auf bestem Weg, die Finanzziele für 2026 zu erreichen

Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) erzielt Gewinn von 2,2 Mrd. USD; Rückgang um 6% aufgrund des wettbewerbsintensiven Marktumfelds; Schaden-Kosten-Satz von 77,3% 1

Corporate Solutions setzt konstant gute Geschäftsentwicklung fort und steigert Gewinn um 3% auf 714 Mio. USD; Schaden-Kosten-Satz von 86,4% 2

Life & Health Reinsurance (L&H Re) steigert Gewinn um 43% auf 1,5 Mrd. USD; weiterhin günstige Sterblichkeitsentwicklung in den USA

Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) bei 4,0%; Umlaufrendite bei 4,2% Zürich, 5. November 2026 – Swiss Re erzielte im dritten Quartal 2026 einen Gewinn von 1,3 Mrd. USD. Damit lag der Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres bei 4,2 Mrd. USD, bei einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 22,5%. Das Konzernergebnis profitierte von den starken Beiträgen aller Geschäftseinheiten, einer unter den Erwartungen liegenden Belastung durch Naturkatastrophen und einem soliden Anlageergebnis. Die Gruppe und alle Geschäftseinheiten sind auf dem besten Weg, ihre Finanzziele für 2026 zu erreichen. Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Unsere Ergebnisse für die ersten neun Monate sind dem disziplinierten Underwriting ebenso zu verdanken wie den gezielten Entscheidungen, die wir in den letzten Quartalen zur Stärkung unseres Portefeuilles und zum Aufbau eines widerstandsfähigeren Geschäfts getroffen haben. Denselben langfristigen Ansatz verfolgen wir auch angesichts der Veränderungen im Marktumfeld der Sach- und Haftpflichtversicherung. Wir verbinden Underwriting-Disziplin und höhere Kosteneffizienz mit kommerziellen Ambitionen und arbeiten eng mit Kunden und Brokern zusammen, um attraktive Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren. In einer Zeit, in der Risiken immer komplexer und vernetzter werden, ist Swiss Re gut positioniert, um Kunden mit dem Know-how, den Kapazitäten und den Lösungen zu unterstützen, die sie nachfragen.» Anders Malmström, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Unsere starken Ergebnisse sind auf diszipliniertes Underwriting und Portefeuillemanagement zurückzuführen. Die geringeren Margen im Neugeschäft spiegeln hingegen den intensiven Preiswettbewerb wider, den wir in der Sach- und Haftpflichtversicherung beobachten. Wir fokussieren uns auf die Vereinfachung unserer Organisation und die Konzentration unserer Ressourcen auf die Bereiche, in denen sie den grössten Mehrwert schaffen. Dies stärkt unsere Kundennähe und bringt uns unseren Kostensenkungszielen näher. Gleichzeitig leisten das umfangreiche Bestandsgeschäft von L&H Re, die anhaltend starke Performance von Corporate Solutions und die soliden wiederkehrenden Kapitalerträge weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Profitabilität der Gruppe. Was das Kapitalmanagement anbelangt, ist unser im Februar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1,5 Mrd. USD beinahe abgeschlossen.» Konzernergebnis durch Beiträge aller Geschäftseinheiten getragen

Swiss Re erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Gewinn von 4,2 Mrd. USD und eine Eigenkapitalrendite von 22,5%, verglichen mit einem Gewinn von 4,0 Mrd. USD und einer Eigenkapitalrendite von 22,5% im Vorjahreszeitraum. P&C Re und Corporate Solutions erzielten weiterhin starke Underwriting-Ergebnisse, begünstigt durch eine unter den Erwartungen liegende Belastung durch Grossschäden infolge von Naturkatastrophen in den ersten neun Monaten des Jahres. Die Performance von L&H Re ist von soliden Margen im Bestandsgeschäft und einer günstigen Sterblichkeitsentwicklung in den USA geprägt. Für das Jahr 2026 strebt Swiss Re einen Konzerngewinn von 4,5 Mrd. USD an. Das versicherungstechnische Ergebnis, das den im Berichtszeitraum erzielten Underwriting-Gewinn widerspiegelt, betrug 5,1 Mrd. USD, verglichen mit 4,8 Mrd. USD in den ersten neun Monaten 2025. Der Versicherungsumsatz der Gruppe belief sich auf 31,2 Mrd. USD, verglichen mit 32,0 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Die geringeren Umsätze bei P&C Re wurden teilweise durch höhere Umsätze bei L&H Re und positive Währungseffekte ausgeglichen. Die vertragliche Servicemarge (Contractual Service Margin, CSM) des Neugeschäfts, welche die Profitabilität des im Berichtszeitraum gezeichneten Neugeschäfts widerspiegelt, lag bei 2,8 Mrd. USD, verglichen mit 3,9 Mrd. USD in den ersten neun Monaten 2025. Dieses Ergebnis spiegelt die Auswirkungen des anhaltend wettbewerbsintensiven Marktumfelds bei den Vertragserneuerungen von P&C Re im Berichtszeitraum wider. Hinzu kam ein geringerer Beitrag von L&H Re, der hauptsächlich auf rückläufige Volumen, einen selektiveren Ansatz beim Neugeschäft und weniger Grosstransaktionen zurückzuführen ist. Swiss Re erzielte in den ersten neun Monaten 2026 eine Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 4,0%. Das Ergebnis spiegelt die starken wiederkehrenden Erträge in Höhe von 3,1 Mrd. USD wider. Die Umlaufrendite stieg von 4,1% im Vorjahreszeitraum auf 4,2%, und die Wiederanlagerendite für das dritte Quartal 2026 erhöhte sich auf 5,6%. Swiss Re vereinfacht weiterhin die Betriebsabläufe, indem die organisatorische Komplexität reduziert, die Reaktion auf Marktchancen beschleunigt und ein engerer Austausch mit Kunden ermöglicht wird. Diese Massnahmen sollen die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe stärken, die langfristige Profitabilität fördern und gleichzeitig die Kosteneffizienz erhöhen. Swiss Re bleibt auf Kurs, die Betriebskosten bis 2028 um 500 Mio. USD zu senken, nachdem das Unternehmen das bisherige Einsparungsziel von 300 Mio. USD bis 2027 im Laufe des Jahres angehoben hat. Die Gruppe investiert weiterhin in strategische Bereiche wie Underwriting, kundennahe Kompetenzen sowie Daten- und KI-Lösungen. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen attraktive Geschäftsmöglichkeiten und wahrt seine Underwriting- und Preisdisziplin. Weiterhin starke Kapitalausstattung

Die Kapitalausstattung von Swiss Re bleibt stark: Die Quote zum Schweizer Solvenztest (SST-Quote) der Gruppe lag per 1. Oktober 2026 bei geschätzten 259%3 und damit oberhalb der Zielspanne von 200 bis 250%. Ergebnis von P&C Re spiegelt starke Underwriting-Performance und aktives Zyklusmanagement wider

Gestützt durch eine starke Underwriting-Performance und ein solides Anlageergebnis erzielte P&C Re in den ersten neun Monaten 2026 einen Gewinn von 2,2 Mrd. USD. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 2,3 Mrd. USD verringerte sich der Gewinn um 6%, was in erster Linie auf das wettbewerbsintensive Marktumfeld zurückzuführen ist. Das versicherungstechnische Ergebnis belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 2,7 Mrd. USD, verglichen mit 2,9 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Die Grossschäden beliefen sich auf insgesamt 941 Mio. USD, davon entfielen 624 Mio. USD auf das dritte Quartal. Von der Gesamtsumme für die ersten neun Monate des Jahres waren 640 Mio. USD auf Naturkatastrophen zurückzuführen, insbesondere das Erdbeben in Kolumbien im August und Sturm Kristin, der im Januar in Portugal auf Land traf.4 Die Man-made-Grossschäden beliefen sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 301 Mio. USD. P&C Re erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Schaden-Kosten-Satz von 77,3%, verglichen mit 77,6% im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr strebt die Geschäftseinheit einen Schaden-Kosten-Satz von unter 85% an. Der Versicherungsumsatz belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 12,8 Mrd. USD, verglichen mit 14,0 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist primär auf das Gesamtergebnis der Vertragserneuerungen sowie auf die geringeren von Zedenten gezeichneten Volumen zurückzuführen. In den ersten neun Monaten 2026 betrug die Neugeschäfts-CSM 1,8 Mrd. USD, verglichen mit 2,5 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung spiegelt das wettbewerbsintensive Marktumfeld im bisherigen Jahresverlauf wider. P&C Re betreibt weiterhin ein aktives Zyklusmanagement. Dabei wahrt die Geschäftseinheit die Underwriting-Disziplin, sichert die Portefeuillequalität und verfolgt selektiv attraktive neue Geschäftsmöglichkeiten. Corporate Solutions setzt konstant gute Geschäftsentwicklung fort

Corporate Solutions erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Gewinn von 714 Mio. USD, verglichen mit 693 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis ist Ausdruck der weiterhin starken Underwriting-Performance, begünstigt durch eine unter den Erwartungen liegende Belastung durch Grossschäden infolge von Naturkatastrophen. Das versicherungstechnische Ergebnis stieg von 832 Mio. USD im Vorjahreszeitraum auf 863 Mio. USD in den ersten neun Monaten 2026. Die Man-made-Grossschäden beliefen sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 219 Mio. USD, wovon 150 Mio. USD im dritten Quartal anfielen. Die Grossschäden infolge von Naturkatastrophen in Höhe von 54 Mio. USD im Berichtszeitraum waren hauptsächlich auf das Erdbeben in Kolumbien im August, Sturm Fern, der im Januar mehrere Regionen Nordamerikas traf, sowie einen Tornado in Texas im April zurückzuführen. Corporate Solutions erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Schaden-Kosten-Satz von 86,4%, verglichen mit 87,1% im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr strebt die Geschäftseinheit einen Schaden-Kosten-Satz von unter 91% an. Der Versicherungsumsatz belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 5,5 Mrd. USD, verglichen mit 5,7 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Das Wachstum in ausgewählten Sparten und positive Währungseffekte glichen die bereits angekündigte Nichtverlängerung des irischen Medex-Geschäfts grösstenteils aus.5 Die Neugeschäfts-CSM bei Corporate Solutions lag in den ersten neun Monaten 2026 bei 418 Mio. USD, verglichen mit 500 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Aufbauend auf der seit Jahren anhaltend starken Performance entwickelt Corporate Solutions sein Betriebsmodell weiter, um die Betriebsabläufe zu vereinfachen, die Markt- und Vertriebsorientierung zu stärken und in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld weiterhin profitabel zu wachsen. Zu den wichtigsten Änderungen gehört die Zentralisierung der globalen Underwriting-Funktion. Gleichzeitig werden sich die Markteinheiten verstärkt auf den Austausch mit Kunden, Wachstumschancen und die Gewinnung von Neugeschäft konzentrieren. Im Einklang mit der Strategie der Geschäftseinheit, das Geschäft skalierbar auszubauen, gab Corporate Solutions heute eine strategische Zusammenarbeit mit Old Mutual Insure in Südafrika bekannt, vorbehaltlich der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Dies folgt auf ähnliche Vereinbarungen mit GNP Seguros in Mexiko und Bajaj General Insurance in Indien, die bereits im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse von Swiss Re am 6. August 2026 bekannt gegeben wurden. Diese auf Partnerschaften basierende Wachstumsplattform ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie von Corporate Solutions, in attraktiven Wachstumsmärkten zu expandieren. Dabei kombiniert die Geschäftseinheit die globale Underwriting-Expertise und die Kompetenzen von Swiss Re mit den lokalen Marktkenntnissen und Vertriebsnetzen etablierter Partner. Lori Goltermann stösst zu Swiss Re

Swiss Re hat Lori Goltermann als Chief Commercial Officer von Corporate Solutions ernannt. In dieser neu geschaffenen globalen Funktion wird sie die unternehmensweite Strategie von Swiss Re für Firmenkunden, Regierungen und Vertriebspartner verantworten. Lori Goltermann wird die spezialisierte Underwriting-Expertise, Risikokompetenz, Technologie und globale Präsenz von Swiss Re zusammenführen, um nachhaltiges, profitables Wachstum voranzutreiben. Sie wird ihren Sitz in Chicago haben, an Ivan Gonzalez, Chief Executive Officer Corporate Solutions, berichten und Mitglied des Corporate Solutions Executive Committee werden. Sie wird ihre neue Funktion am 11. Januar 2027 antreten. Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Lori Goltermann gehört zu den angesehensten und erfolgreichsten Führungspersönlichkeiten der Versicherungsbranche. Ihre über 30-jährige Karriere bei Aon ist bemerkenswert und zeichnet sich durch herausragende Leistungen, ausgeprägte Kundenorientierung und Teamarbeit aus. Wir freuen uns darauf, sie bei Swiss Re willkommen zu heissen. Gemeinsam mit Führungskräften aus dem gesamten Unternehmen wird sie dazu beitragen, unser Leistungsversprechen durch eine erstklassige Markt- und Vertriebsorganisation umzusetzen.» Lori Goltermann: «Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt sehen sich mit einem zunehmend komplexen und vernetzten Risikoumfeld konfrontiert. Ich freue mich deshalb darauf, Teil von Swiss Re zu werden – einem hoch angesehenen Unternehmen mit einer wirklich globalen Ausrichtung – und Kunden dabei zu unterstützen, ihre Risiken besser zu verstehen, zu steuern und zu transferieren. Dabei möchte ich auf den marktführenden Kompetenzen des Unternehmens aufbauen und Lösungen anbieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Kunden gerecht werden.» L&H Re erzielt starkes Ergebnis dank günstiger Entwicklung

L&H Re verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 einen Gewinn von 1,5 Mrd. USD, verglichen mit 1,1 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis spiegelt den anhaltenden Beitrag des umfangreichen Bestandsgeschäfts von L&H Re wider, das wesentlich zur Diversifikation der Erträge der Gruppe beiträgt. Für das Gesamtjahr strebt L&H Re einen Gewinn von 1,7 Mrd. USD an. Das versicherungstechnische Ergebnis belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 1,6 Mrd. USD, verglichen mit 1,1 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum6. Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die tatsächliche versicherungstechnische Entwicklung günstiger war als erwartet, insbesondere bei der Sterblichkeit in den USA. Der Versicherungsumsatz belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 12,9 Mrd. USD, verglichen mit 12,0 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum6. Der Anstieg ist hauptsächlich auf positive Währungseffekte sowie Beiträge aus dem Neugeschäft im Bereich Langlebigkeit zurückzuführen. L&H Re erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des Jahres eine Neugeschäfts-CSM in Höhe von 488 Mio. USD, verglichen mit 833 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist auf weniger Grosstransaktionen und einen selektiveren Ansatz beim Neugeschäft zurückzuführen, insbesondere im Asien-Pazifik-Raum. Swiss Re investiert weiterhin in ihre Kompetenzen im Transaktionsgeschäft, um zusätzliche attraktive Geschäftsmöglichkeiten am Markt zu nutzen. Der CSM-Saldo der Geschäftseinheit belief sich nach den ersten neun Monaten des Jahres auf 16,6 Mrd. USD, verglichen mit 16,9 Mrd. USD per Ende 20256. Ausblick

Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Wir halten an unseren beiden Prioritäten fest: der Erreichung unserer Finanzziele und der Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Gruppe. Mit unserer Performance in den ersten neun Monaten sind wir auf einem sehr guten Kurs, beide Ziele zu erreichen. Unsere solide Basis und die Diversifikation durch unsere drei Geschäftseinheiten stimmen uns zuversichtlich, dass wir auch über 2026 hinaus unterschiedliche Marktzyklen erfolgreich bewältigen können. Wir sehen weiterhin attraktive Geschäftsmöglichkeiten in allen unseren Geschäftsbereichen und verfolgen diese ambitioniert und diszipliniert.» Details zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026 9M 2026 9M 2025 Veränderung, % In Mio. USD, wenn nicht anders angegeben Gruppe Gewinn 4 173 4 037 3 Versicherungsumsatz 31 195 31 999 -3 Versicherungstechnisches Ergebnis 5 132 4 777 7 Eigenkapitalrendite (%, Jahresbasis) 22,5 22,5 Rendite auf Kapitalanlagen (%, Jahresbasis) 4,0 4,1 Umlaufrendite (%, Jahresbasis) 4,2 4,1 30.09.26 31.12.25 Eigenkapital 23 998 25 114 -4 Buchwert je Aktie (USD) 83.33 85.15 -2 9M 2026 9M 2025 P&C Reinsurance Gewinn 2 160 2 296 -6 Versicherungsumsatz 12 776 13 975 -9 Versicherungstechnisches Ergebnis 2 739 2 899 -6 Schaden-Kosten-Satz (%) 77,3 77,6 Corporate Solutions Gewinn 714 693 3 Versicherungsumsatz 5 493 5 687 -3 Versicherungstechnisches Ergebnis 863 832 4 Schaden-Kosten-Satz (%) 86,4 87,1 L&H Reinsurance6 Gewinn 1 527 1 065 43 Versicherungsumsatz 12 891 12 009 7 Versicherungstechnisches Ergebnis 1 640 1 053 56 1 Der Schaden-Kosten-Satz von P&C Re ist definiert als [(Versicherungsaufwand + Forderungen gegenüber Rückversicherern für eingetretene Schäden) / (Versicherungsumsatz + Zuordnung von Rückversicherungsprämien)]. 2 Der Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions ist definiert als [(Versicherungsaufwand + Zuordnung von Rückversicherungsprämien + Forderungen gegenüber Rückversicherern für eingetretene Schäden + nicht direkt zurechenbare Aufwendungen) / Versicherungsumsatz]. 3 Geschätzte SST-Quote der Gruppe per 1. Oktober 2026. Die SST-Quote wird regelmässig an die FINMA gemeldet und durch diese geprüft. 4 Verglichen mit einem Budget von 1,6 Mrd. USD für Grossschäden infolge von Naturkatastrophen für die ersten neun Monate 2026. 5 Die Nichterneuerung des irischen Medex-Geschäfts führte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu einer Belastung in Höhe von 0,4 Mrd. USD. 6 Die Vergleichszahlen für 2025 wurden angepasst, um die Verschiebung bestimmter Rückversicherungstransaktionen im Run-off von L&H Re in die Gruppenpositionen abzubilden. Diese betreffen Erstversicherungsgeschäfte, die zuvor Teil des aufgelösten Geschäftssegments Life Capital waren. Finanzkalender 4. Dezember 2026: Finanzziele 2027 26. Februar 2027: Ergebnisse des Gesamtjahres 2026 12. März 2027: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2026 14. April 2027: 163. ordentliche Generalversammlung Konferenz für Medienvertreter Swiss Re wird heute um 8.30 Uhr (MEZ) eine virtuelle Konferenz für Medienvertreter durchführen. Wenn Sie teilnehmen möchten, wählen Sie bitte 10 Minuten vor Beginn die entsprechende Nummer. Schweiz/Europa: +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien: +44 (0) 203 059 58 63 Vereinigte Staaten: +1 (1) 631 570 56 13 HD Web Phone: Klicken Sie hier. Weitere internationale Nummern finden Sie hier. Konferenz für Analysten und Investoren Swiss Re wird heute um 14.00 Uhr (MEZ) im Rahmen eines Webcasts für Analysten und Investoren Fragen beantworten. Die Investoren- und Analystenpräsentation finden Sie hier. Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

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Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

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