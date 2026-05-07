Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Swiss Re erzielt im ersten Quartal 1,5 Mrd. USD Gewinn



07.05.2026 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) verzeichnet 754 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 79,5% 1

Corporate Solutions erzielt 262 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 85,1% 2

Life & Health Reinsurance (L&H Re) verzeichnet 491 Mio. USD Gewinn

Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 4,6%; Umlaufrendite von 4,1% Zürich, 7. Mai 2026 – Swiss Re hat im ersten Quartal 2026 einen Gewinn von 1,5 Mrd. USD und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 23,6% erzielt. Das Ergebnis war höheren Beiträgen aller Geschäftseinheiten zu verdanken, gestützt durch geringe Schäden infolge von Naturkatastrophen und ein starkes Anlageergebnis. Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Unsere Performance im ersten Quartal zeigt eine starke Ertragskraft und ist das Ergebnis strategischer Massnahmen der vergangenen Jahre zur Stärkung unserer Geschäftsbereiche. In einem anspruchsvolleren Marktumfeld legen wir den Fokus auf ein aktives Zyklusmanagement im Sach- und Haftpflichtgeschäft sowie auf ein diszipliniertes Underwriting und Effizienzsteigerungen im gesamten Konzern.» Anders Malmström, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «L&H Re ist nach Abschluss der Portefeuilleüberprüfung im Jahr 2025 stark ins Jahr gestartet, während unsere Sach- und Haftpflichtsparten weiterhin von dem in den vergangenen Jahren gezeichneten qualitativ hochwertigen Geschäft profitieren. Zugleich haben wir angesichts der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten einen vorsichtigen Ansatz verfolgt und unter anderem zusätzliche Rückstellungen für mögliche inflationsbedingte Auswirkungen des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten gebildet.» Konzernergebnis durch Beiträge aller Geschäftseinheiten getragen Swiss Re erzielte im ersten Quartal 2026 einen Gewinn von 1,5 Mrd. USD, was einem Anstieg von 19% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Eigenkapitalrendite betrug im ersten Quartal 23,6%, verglichen mit 22,4% im Vorjahreszeitraum. Die Sach- und Haftpflichtsparten lieferten gute Underwriting-Ergebnisse, gestützt durch die geringe Grossschadenbelastung im ersten Quartal. Das Ergebnis von L&H Re spiegelt Underwriting-Margen im Bestandsgeschäft und eine günstige Sterblichkeitsentwicklung in den USA wider. Der Versicherungsumsatz der Gruppe belief sich auf 10,0 Mrd. USD, verglichen mit 10,4 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Massgeblich für den Rückgang waren geringere Erträge bei P&C Re. Auch der schrittweise Rückzug der Gruppe aus dem iptiQ-Geschäft trug dazu bei. Dies wurde durch positive Währungseffekte teilweise ausgeglichen. Das versicherungstechnische Ergebnis, das den im Berichtszeitraum erzielten Underwriting-Gewinn widerspiegelt, betrug 1,7 Mrd. USD, verglichen mit 1,3 Mrd. USD im ersten Quartal 2025. Die vertragliche Servicemarge (Contractual Service Margin, CSM) des Neugeschäfts, welche die Profitabilität des im Berichtszeitraum gezeichneten Neugeschäfts widerspiegelt, lag bei 1,2 Mrd. USD, verglichen mit 1,7 Mrd. USD im ersten Quartal 2025. Der Rückgang ist auf die Vertragserneuerungen von P&C Re im Januar zurückzuführen sowie auf einen geringeren Beitrag von L&H Re, hauptsächlich aufgrund einer geringeren Transaktionsaktivität. Die Neugeschäfts-CSM von Corporate Solutions blieb auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahreszeitraum. Swiss Re erzielte im ersten Quartal 2026 eine Rendite auf Kapitalanlagen von 4,6%. Das Ergebnis ist auf starke wiederkehrende Erträge von 1,0 Mrd. USD zurückzuführen, gestützt durch realisierte Gewinne aus Immobilienverkäufen. Swiss Re erwirtschaftete im ersten Quartal 2026 eine Umlaufrendite von 4,1% und lag damit auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die Wiederanlagerendite für das Berichtsquartal belief sich auf 4,3%. Weiterhin starke Kapitalausstattung Die Kapitalausstattung von Swiss Re bleibt stark: Die Quote zum Schweizer Solvenztest (SST-Quote) der Gruppe lag per 1. April 2026 bei geschätzten 252%3 und damit oberhalb der Zielspanne von 200 bis 250%. Ergebnis von P&C Re gestützt durch diszipliniertes Underwriting und geringe Grossschadenbelastung infolge von Naturkatastrophen P&C Re hat im ersten Quartal 2026 einen Gewinn von 754 Mio. USD erzielt, was einem Anstieg von 43% gegenüber 527 Mio. USD im Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Resultat ist dem anhaltend disziplinierten Underwriting und der geringen Grossschadenbelastung infolge von Naturkatastrophen im ersten Quartal sowie den soliden Kapitalerträgen zu verdanken. Das versicherungstechnische Ergebnis belief sich im ersten Quartal 2026 auf 795 Mio. USD, verglichen mit 575 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Die Forderungen aus Grossschäden infolge von Naturkatastrophen betrugen im ersten Quartal 2026 133 Mio. USD. Stärkster Treiber war der Sturm Kristin, der im Januar in Portugal auf Land traf.4 Die Man-made-Grossschäden beliefen sich im Berichtszeitraum auf 41 Mio. USD. P&C Re erzielte im ersten Quartal 2026 einen Schaden-Kosten-Satz von 79,5%, verglichen mit 86,0% im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr strebt die Geschäftseinheit einen Schaden-Kosten-Satz von unter 85% an. Der Versicherungsumsatz belief sich im ersten Quartal 2026 auf 4,1 Mrd. USD, verglichen mit 4,5 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Die Veränderung ist primär auf das Gesamtergebnis der Vertragserneuerungen sowie auf die geringeren von Zedenten gezeichneten Volumen zurückzuführen, teilweise ausgeglichen durch positive Währungseffekte. P&C Re erwirtschaftete im ersten Quartal 2026 eine Neugeschäfts-CSM in Höhe von 1,0 Mrd. USD, verglichen mit 1,4 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung spiegelt das herausforderndere Preisumfeld wider. Vertragserneuerungen von P&C Re im April P&C Re erneuerte per 1. April 2026 Verträge mit einem resultierenden Prämienvolumen von 2,3 Mrd. USD. Damit verringerte sich das Volumen im Vergleich zum Geschäft, das zur Erneuerung anstand, um 8%. Dieses Ergebnis ist der anhaltenden Disziplin und dem aktiven Zyklusmanagement in einem herausfordernderen Preisumfeld zu verdanken. Die im Januar beobachteten Trends setzten sich dabei fort. P&C Re verzeichnete in dieser Erneuerungsrunde einen nominalen Preisrückgang von 2,5% und hielt die Konditionen stabil. Auf Basis einer vorsichtigen Einschätzung der Inflation und aktualisierter Risikomodelle erhöhten sich die Schadenannahmen um 3,6%, sodass sich ein Nettopreisrückgang von 6,1% ergab. Die resultierende Portefeuillequalität steht im Einklang mit den Finanzzielen der Gruppe für 2026. Corporate Solutions zeigt weiterhin starke Underwriting-Performance Corporate Solutions erzielte im ersten Quartal 2026 einen Gewinn von 262 Mio. USD, was einem Anstieg von 26% gegenüber 208 Mio. USD im Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses anhaltend starke Ergebnis ist dem disziplinierten Underwriting und der geringen Grossschadenbelastung im ersten Quartal sowie den soliden Kapitalerträgen zu verdanken. Das versicherungstechnische Ergebnis lag im ersten Quartal 2026 bei 286 Mio. USD, verglichen mit 240 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Die Forderungen aus Man-made-Grossschäden betrugen im ersten Quartal 2026 12 Mio. USD. Corporate Solutions verzeichnete im Berichtszeitraum keine Grossschäden infolge von Naturkatastrophen. Corporate Solutions erzielte im ersten Quartal 2026 einen Schaden-Kosten-Satz von 85,1%, verglichen mit 88,4% im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr strebt die Geschäftseinheit einen Schaden-Kosten-Satz von unter 91% an. Der Versicherungsumsatz belief sich im ersten Quartal 2026 auf 1,7 Mrd. USD, verglichen mit 1,8 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Das Wachstum in ausgewählten Sparten und positive Währungseffekte glichen die bereits angekündigte Nichtverlängerung des irischen Medex-Geschäfts grösstenteils aus.5 Die Neugeschäfts-CSM lag im ersten Quartal 2026 bei 5 Mio. USD, verglichen mit -21 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Die Neugeschäfts-CSM von Corporate Solutions liegt im ersten Quartal in der Regel bei nahe null, da der überwiegende Teil der Rückversicherung der Geschäftseinheit im ersten Quartal erfasst wird. L&H Re mit starkem Gewinn L&H Re verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Gewinn von 491 Mio. USD. Dies entspricht einem Anstieg von 12% gegenüber 439 Mio. USD im Vorjahreszeitraum und spiegelt die Underwriting-Margen des umfangreichen Bestandsgeschäfts von L&H Re wider. Diese Entwicklung wurde zusätzlich durch die günstige Sterblichkeitsentwicklung in den USA unterstützt. Das versicherungstechnische Ergebnis belief sich im ersten Quartal 2026 auf 547 Mio. USD, verglichen mit 456 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Der Versicherungsumsatz im ersten Quartal 2026 betrug 4,3 Mrd. USD, verglichen mit 4,1 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Dies ist auf positive Währungseffekte und höhere Beiträge aus dem Langlebigkeitsgeschäft zurückzuführen. L&H Re erwirtschaftete im ersten Quartal 2026 eine Neugeschäfts-CSM in Höhe von 164 Mio. USD, verglichen mit 344 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine geringere Transaktionsaktivität zurückzuführen. Der CSM-Saldo der Geschäftseinheit belief sich per Ende des Quartals auf 16,8 Mrd. USD, verglichen mit 17,0 Mrd. USD per Ende 2025, was vor allem aus Währungsumrechnungseffekten infolge der Aufwertung des US-Dollars gegenüber anderen Währungen resultiert. Für das Gesamtjahr strebt L&H Re einen Gewinn von 1,7 Mrd. USD an. Ausblick Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Swiss Re erzielte im ersten Quartal ein starkes Ergebnis und befindet sich damit auf einem guten Weg in Richtung unserer Finanzziele für 2026. Aufgrund des unsicheren makroökonomischen Umfelds und eines zunehmend herausfordernden Marktumfelds legen unsere Sach- und Haftpflichtsparten den Fokus weiterhin auf diszipliniertes Underwriting. Wir gehen davon aus, dass L&H Re in Zukunft einen wachsenden Beitrag zum Ausgleich der Gesamtperformance der Gruppe leisten wird. Gleichzeitig legen wir einen klaren Fokus auf Kosteneffizienz. Wir streben weiterhin die Erreichung unserer Finanzziele und die Wahrung der allgemeinen Widerstandsfähigkeit der Gruppe an.» Details zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 Q1 2026 Q1 2025 Veränderung, % In Mio. USD, wenn nicht anders angegeben Gruppe Gewinn 1 513 1 275 19 Versicherungsumsatz 10 034 10 405 -4 Versicherungstechnisches Ergebnis 1 651 1 270 30 Eigenkapitalrendite (%, Jahresbasis) 23,6 22,4 Rendite auf Kapitalanlagen (%, Jahresbasis) 4,6 4,4 Umlaufrendite (%, Jahresbasis) 4,1 4,1 31.03.26 31.12.25 Eigenkapital 25 966 25 114 3 Buchwert je Aktie (USD) 88.30 85.15 4 Q1 2026 Q1 2025 P&C Reinsurance Gewinn 754 527 43 Versicherungsumsatz 4 085 4 465 -9 Versicherungstechnisches Ergebnis 795 575 38 Schaden-Kosten-Satz (%) 79,5 86,0 Corporate Solutions Gewinn 262 208 26 Versicherungsumsatz 1 682 1 759 -4 Versicherungstechnisches Ergebnis 286 240 19 Schaden-Kosten-Satz (%) 85,1 88,4 L&H Reinsurance Gewinn 491 439 12 Versicherungsumsatz 4 295 4 055 6 Versicherungstechnisches Ergebnis 547 456 20 1 Der Schaden-Kosten-Satz von P&C Re ist definiert als [(Versicherungsaufwand + Forderungen gegenüber Rückversicherern für eingetretene Schäden) / (Versicherungsumsatz + Zuordnung von Rückversicherungsprämien)]. 2 Der Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions ist definiert als [(Versicherungsaufwand + Zuordnung von Rückversicherungsprämien + Forderungen gegenüber Rückversicherern für eingetretene Schäden + nicht direkt zurechenbare Aufwendungen) / Versicherungsumsatz]. 3 Geschätzte SST-Quote der Gruppe per 1. April 2026. Die SST-Quote wird regelmässig an die FINMA gemeldet und durch diese geprüft. 4 Verglichen mit einem Budget von 409 Mio. USD für Grossschäden infolge von Naturkatastrophen für das erste Quartal 2026. 5 Die Nichterneuerung des irischen Medex-Geschäfts führte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu einer Belastung in Höhe von 0,2 Mrd. USD. Finanzkalender 6. August 2026: Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 5. November 2026: Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 26. Februar 2027: Ergebnisse des Gesamtjahres 2026 12. März 2027: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2026 (inkl. Nachhaltigkeitsbericht) Konferenz für Medienvertreter Swiss Re wird heute um 8.30 Uhr (MESZ) eine virtuelle Konferenz für Medienvertreter durchführen. Wenn Sie teilnehmen möchten, wählen Sie bitte 10 Minuten vor Beginn die entsprechende Nummer. Schweiz/Europa: +41 (0) 58 310 50 00

Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

Vereinigte Staaten: +1 (1) 631 570 56 13 Einwahlnummern für weitere Standorte finden Sie hier. Konferenz für Analysten und Investoren Swiss Re wird heute um 14.00 Uhr (MESZ) im Rahmen eines Webcast für Analysten und Investoren Fragen beantworten. Die Investoren- und Analystenpräsentation finden Sie hier. Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

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Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

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