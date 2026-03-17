Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
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17.03.2026 10:00:14
Swiss Re gibt Langlebigkeitsrückversicherungstransaktion im Umfang von 2 Mrd. USD bekannt
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Swiss Re Ltd
/ Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertriebsergebnis
Zürich, 17. März 2026 – Swiss Re hat eine Rückversicherungstransaktion zur Abdeckung von Langlebigkeitsrisiken im Umfang von 2 Mrd. USD abgeschlossen. Der Rückversicherungsvertrag baut auf die weltweite Erfolgsbilanz von Swiss Re im Markt für Langlebigkeitsrisikotransfer auf und ist die erste solche Transaktion zur Deckung US-amerikanischer Pensionierter. Vertragliche Gegenpartei ist, im Rahmen ihrer üblichen Risikovorsorgemassnahmen, Athene.
Michael Bacon, Managing Director und Head of US Globals and Transactions bei Swiss Re: «Die Finanzstärke von Swiss Re sowie ihre Erfahrung im Bereich Strukturierung kommen der Mission von Athene – nämlich dem Schutz der Rentenbezüge ihrer Versicherten – zugute. Dieser Vertrag ist ein weiteres Beispiel für das kontinuierliche Bestreben von Swiss Re, führenden Versorgungsdienstleistern eine massgeschneiderte Absicherung gegen Langlebigkeitsrisiken zu bieten.»
Langlebigkeitsrückversicherung ermöglicht es Pensionskassen und ihren Versicherern, ihre Verpflichtungen gegenüber Rentenempfängern zu erfüllen, insbesondere wenn diese deutlich länger leben als erwartet. Seit der Etablierung des Marktes für Langlebigkeitsrisikotransfer vor fast 20 Jahren konnte Swiss Re über 30 Langlebigkeitsrückversicherungen in Grossbritannien, den Niederlanden, Singapur und Australien abschliessen und damit Rentenleistungen in Höhe von über 50 Mrd. USD für mehr als eine Million Rentnerinnen und Rentner decken.
Mit einem Anteil von 17% am Versicherungsumsatz im Jahr 2025 ist das Langlebigkeitsgeschäft das zweitgrösste Segment im Bereich Life & Health Reinsurance von Swiss Re. Da immer mehr Träger von leistungsorientierten Versorgungszusagen ihre Pensionsverbindlichkeiten auf Versicherer umlagern, erwartet Swiss Re in der Branche einen erheblichen Bedarf nach Lösungen zur Absicherung gegen Langlebigkeitsrisiken.
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Swiss Re
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2292736 17.03.2026 CET/CEST
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