Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN DE: 852246 / ISIN: CH0012332372
|
05.12.2025 08:27:30
Swiss Re peilt 2026 höheren Gewinn an
Der Rückversicherer will den Gewinn im kommenden Jahr steigern. Neben einer Dividende will der Konzern auch auf Aktienrückkäufe setzen, um Kapital an das Aktionariat zurückzuführen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
