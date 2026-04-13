Swiss Re publishes its 2025 Financial Condition Report

Ad hoc announcement pursuant to Article 53 LR

Zurich, 13 April 2026 – Swiss Re today published the 2025 Financial Condition Report for the SwissRe Group and its regulated re/insurance entities domiciled in Switzerland for the reporting period ended 31 December 2025.

The report contains information on the Swiss Solvency Test (SST) and the financial condition of the Swiss Re Group and its Swiss-regulatedre/insurance entities Swiss Reinsurance Company Ltd, Swiss Re Nexus Reinsurance Company Ltd and Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich branch. The public disclosure of this report is a regulatory requirement pursuant to the Insurance Supervision Ordinance.

The 2025 Financial Condition Report is available for download on Swiss Re's website under: swissre.com/FCR2025.

Financial calendar

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