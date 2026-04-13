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13.04.2026 07:00:30

Swiss Re publishes its 2025 Financial Condition Report

Swiss Re Ltd / Key word(s): Statement
Swiss Re publishes its 2025 Financial Condition Report

13-Apr-2026 / 07:00 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ad hoc announcement pursuant to Article 53 LR

Zurich, 13 April 2026 – Swiss Re today published the 2025 Financial Condition Report for the SwissRe Group and its regulated re/insurance entities domiciled in Switzerland for the reporting period ended 31 December 2025.

The report contains information on the Swiss Solvency Test (SST) and the financial condition of the Swiss Re Group and its Swiss-regulatedre/insurance entities Swiss Reinsurance Company Ltd, Swiss Re Nexus Reinsurance Company Ltd and Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich branch. The public disclosure of this report is a regulatory requirement pursuant to the Insurance Supervision Ordinance.

The 2025 Financial Condition Report is available for download on Swiss Re's website under: swissre.com/FCR2025.

Financial calendar

7 May 2026: First quarter 2026 results

6 August 2026: Half-year 2026 results

5 November 2026: Nine-month 2026 results

26 February 2027: Full-year 2026 results

For further information please contact Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 or Media_Relations@Swissre.com.
Please use this link to access Swiss Re's press releases.

Swiss Re
The Swiss Re Group is one of the world’s leading providers of reinsurance, insurance and other forms of insurance-based risk transfer, working to make the world more resilient. It anticipates and manages risk – from natural catastrophes to climate change, from ageing populations to cyber crime. The aim of the Swiss Re Group is to enable society to thrive and progress, creating new opportunities and solutions for its clients. Headquartered in Zurich, Switzerland, where it was founded in 1863, the Swiss Re Group operates through a network of around 70 offices globally.

Cautionary note on forward-looking statements
Certain statements and illustrations contained herein are forward-looking. These statements (including as to plans, objectives, targets, and trends) and illustrations provide current expectations of future events based on certain assumptions and include any statement that does not directly relate to a historical fact or current fact. Further information on forward looking statements can be found in the Legal Notice section of Swiss Re's website.


End of Inside Information
Language: English
Company: Swiss Re Ltd
Mythenquai 50/60
8022 Zurich
Switzerland
Phone: +41 (0) 43 285 71 71
E-mail: Media_Relations@swissre.com
Internet: www.swissre.com
ISIN: CH0126881561
Valor: 12688156
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2306808

 
End of Announcement EQS News Service

2306808  13-Apr-2026 CET/CEST

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