Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
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13.04.2026 07:00:30
Swiss Re publishes its 2025 Financial Condition Report
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Swiss Re Ltd / Key word(s): Statement
Ad hoc announcement pursuant to Article 53 LR
Zurich, 13 April 2026 – Swiss Re today published the 2025 Financial Condition Report for the SwissRe Group and its regulated re/insurance entities domiciled in Switzerland for the reporting period ended 31 December 2025.
The report contains information on the Swiss Solvency Test (SST) and the financial condition of the Swiss Re Group and its Swiss-regulatedre/insurance entities Swiss Reinsurance Company Ltd, Swiss Re Nexus Reinsurance Company Ltd and Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich branch. The public disclosure of this report is a regulatory requirement pursuant to the Insurance Supervision Ordinance.
The 2025 Financial Condition Report is available for download on Swiss Re's website under: swissre.com/FCR2025.
Financial calendar
7 May 2026: First quarter 2026 results
6 August 2026: Half-year 2026 results
5 November 2026: Nine-month 2026 results
26 February 2027: Full-year 2026 results
For further information please contact Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 or Media_Relations@Swissre.com.
Cautionary note on forward-looking statements
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Swiss Re Ltd
|Mythenquai 50/60
|8022 Zurich
|Switzerland
|Phone:
|+41 (0) 43 285 71 71
|E-mail:
|Media_Relations@swissre.com
|Internet:
|www.swissre.com
|ISIN:
|CH0126881561
|Valor:
|12688156
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2306808
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2306808 13-Apr-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Swiss Re AG
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|03.03.26
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|14.11.25
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|UBS AG
|15.04.26
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|Barclays Capital
|23.03.26
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|03.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
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|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Swiss Re Neutral
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|10.03.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
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