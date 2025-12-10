|
10.12.2025 17:55:37
Swiss Re, RIQ Sign MoU To Advance AI-Driven Reinsurance Capabilities In UAE
(RTTNews) - Swiss Re Ltd. (SREN.SW) and RIQ announced on Wednesday that they have just entered into a Memorandum of Understanding to work together on expanding AI-driven reinsurance solutions throughout the UAE.
RIQ, which started in June 2025 thanks to a partnership between IHC, BlackRock, and Lunate, is developing an AI-focused reinsurance platform right from Abu Dhabi Global Market.
This collaboration will aim to enhance capacity solutions, explore new risk-origination avenues, and foster long-term cooperation.
SREN.SW is closed Wednesday's trading at CHF 128.50, up CHF 0.20 or 0.16 percent on the Swiss Stock Exchange.
