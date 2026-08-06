Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN DE: 852246 / ISIN: CH0012332372
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06.08.2026 08:30:06
Swiss Re sieht sich gut auf Kurs
Der Rückversicherer steigert den Reingewinn, wozu alle Geschäftsbereiche beigetragen haben. Allerdings stagnieren die Versicherungserträge. Der Konzern gibt auch zwei Ernennungen bekannt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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