Swiss Re strebt für 2026 Gewinn von 4,5 Mrd. USD an; erneuerte Strategie zur Stärkung des Kerngeschäfts

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Strategie zielt auf Stärkung des Kerngeschäfts von Swiss Re – durch disziplinierte Ausführung, differenzierte Angebote und führende Stellung in den wichtigsten Märkten

Swiss Re baut auf starke Datenbasis und frühe Einführung von KI, um zentrale Prozesse zu transformieren und so Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern

Ziele der Geschäftseinheiten werden für 2026 beibehalten oder erhöht

Überprüfung der Portefeuilles mit unterdurchschnittlicher Performance bei Life & Health Reinsurance (L&H Re) weitgehend abgeschlossen; geschätzte Belastung des IFRS-Gewinns vor Steuern im vierten Quartal bei etwa 250 Mio. USD

Gruppe hält an mehrjährigem Ziel einer Eigenkapitalrendite (ROE) von mehr als 14% nach IFRS fest

Swiss Re strebt für die nächsten zwei Jahre weiterhin jährliches Dividendenwachstum je Aktie von 7% oder mehr an [1]

Swiss Re plant Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms, beginnend im Jahr 2026 mit 500 Mio. USD[2] Zürich, 5. Dezember 2025 – Swiss Re gibt die Ziele für das Jahr 2026 bekannt, darunter ein Konzerngewinn von 4,5 Mrd. USD, gestützt durch eine weiterentwickelte Strategie. Die Gruppe beabsichtigt, die ordentliche Dividende um ein nachhaltiges jährliches Aktienrückkaufprogramm zu ergänzen, beginnend im Jahr 2026 mit 500 Mio. USD. Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Basis unserer Geschäftsbereiche zu stärken. Dieses Jahr haben wir insbesondere daran gearbeitet, die Widerstandsfähigkeit des Bestandsgeschäfts von L&H Re zu erhöhen. Diese und weitere Massnahmen, die wir ergriffen haben, bestärken uns darin, unser Gewinnziel für diese Geschäftseinheit im Jahr 2026 zu erhöhen. Insgesamt ergibt sich daraus für den Konzerngewinn ein aktualisiertes Ziel von 4,5 Mrd. USD. Swiss Re steht gestärkt da – mit stabilen Erträgen und einer leistungsstarken Daten- und KI-Plattform, die bessere Entscheidungen, umfassendere Risikoexpertise und langfristigen Mehrwert für unsere Kunden ermöglicht. Für die Zukunft konzentrieren wir unsere Anstrengungen und Ressourcen weiterhin klar auf unsere Kernmärkte. Die Bedingungen bleiben konstruktiv, gestützt durch strukturelles Wachstum. Damit sind wir für 2026 und darüber hinaus in einer starken Position.» KI wird zentrale Prozesse transformieren, um Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern

Swiss Re hat Fortschritte bei der Integration von KI in Underwriting, Schadenbearbeitung und Datenverarbeitung erzielt – mit dem Ziel, die Produktivität und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Dieser strategische Ansatz setzt eine umfassende Transformation zentraler Prozesse voraus. Ausschlaggebend für den Erfolg sind die langjährigen Investitionen von Swiss Re in eine strategische Datenplattform und hochwertige Daten, welche die Grundlage bilden, um das Potenzial der KI umfassend auszuschöpfen. Überprüfung der Portefeuilles bei L&H Re weitgehend abgeschlossen

Die Gruppe hat die Überprüfung der Portefeuilles mit unterdurchschnittlicher Performance bei L&H Re weitgehend abgeschlossen, wobei die Märkte Australien, Israel und Südkorea im Mittelpunkt standen. Die aktualisierten Annahmen dürften den IFRS-Gewinn vor Steuern im vierten Quartal mit etwa 250 Mio. USD belasten. Ziele für alle Geschäftseinheiten beibehalten oder erhöht

Property & Casualty Reinsurance (P&C Re)[3] und Corporate Solutions[4] behalten ihre ehrgeizigen Ziele eines Schaden-Kosten-Satzes von unter 85% bzw. unter 91% bei. L&H Re strebt für 2026 einen erhöhten Gewinn von 1,7 Mrd. USD an. Nachhaltiges jährliches Aktienrückkaufprogramm geplant

Swiss Re beabsichtigt, die Dividendenpolitik um ein nachhaltiges jährliches Aktienrückkaufprogramm zu ergänzen, beginnend im Jahr 2026 mit einem Volumen von 500 Mio. USD. Voraussetzung ist, dass der für das Gesamtjahr 2025 angestrebte Konzerngewinn von mehr als 4,4 Mrd. USD erreicht wird. Ziele für Eigenkapitalrendite, Dividendenwachstum und Betriebskostensenkung beibehalten

Swiss Re hält an ihrem mehrjährigen Ziel einer Eigenkapitalrendite (ROE) von mehr als 14% nach IFRS fest, ebenso wie am Ziel eines Dividendenwachstums von jährlich 7% oder mehr in den nächsten zwei Jahren. Nach erheblichen Fortschritten im Jahr 2025 ist die Gruppe auf Kurs, die laufenden Betriebsaufwendungen bis 2027 um 300 Mio. USD zu senken. Webcast zum Management Dialogue

Webcast zum Management Dialogue

Heute findet der Management Dialogue 2025 statt, bei dem der Group CEO und der Group CFO von Swiss Re die Strategie und die Finanzziele der Gruppe vorstellen. Im Anschluss an die Veranstaltung findet eine Fragerunde mit dem Management statt. Den Live-Webcast, die Agenda und die Details zur Einwahl finden Sie hier. [1] In jedem Jahr, vorbehaltlich des Antrags des Verwaltungsrats und der anschliessenden Genehmigung an der Generalversammlung. Das Wachstumsziel für die Dividende je Aktie gilt für die Dividendenzahlungen im April 2026 und April 2027. [2] Vorbehaltlich des Erreichens des angestrebten Konzerngewinns von Swiss Re für 2025 und der Genehmigung des Verwaltungsrats im Februar 2026. [3] Der Schaden-Kosten-Satz von P&C Re ist definiert als [(Versicherungsaufwand + Forderungen gegenüber Rückversicherern für eingetretene Schäden) / (Versicherungsumsatz + Zuordnung von Rückversicherungsprämien)]. [4] Der Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions ist definiert als [(Versicherungsaufwand + Zuordnung von Rückversicherungsprämien + Forderungen gegenüber Rückversicherern für eingetretene Schäden + nicht direkt zurechenbare Aufwendungen) / Versicherungsumsatz].

Finanzkalender

27. Februar 2026: Ergebnisse des Gesamtjahres 2025 12. März 2026: Veröffentlichung des Geschäftsberichts und des Nachhaltigkeitsberichts 2025 10. April 2026: 162. Ordentliche Generalversammlung 7. Mai 2026: Ergebnisse des ersten Quartals 2026

Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

