Swiss Re strebt für 2026 Gewinn von 4,5 Mrd. USD an; erneuerte Strategie zur Stärkung des Kerngeschäfts

Zürich, 5. Dezember 2025 – Swiss Re gibt die Ziele für das Jahr 2026 bekannt, darunter ein Konzerngewinn von 4,5 Mrd. USD, gestützt durch eine weiterentwickelte Strategie. Die Gruppe beabsichtigt, die ordentliche Dividende um ein nachhaltiges jährliches Aktienrückkaufprogramm zu ergänzen, beginnend im Jahr 2026 mit 500 Mio. USD.
Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Basis unserer Geschäftsbereiche zu stärken. Dieses Jahr haben wir insbesondere daran gearbeitet, die Widerstandsfähigkeit des Bestandsgeschäfts von L&H Re zu erhöhen. Diese und weitere Massnahmen, die wir ergriffen haben, bestärken uns darin, unser Gewinnziel für diese Geschäftseinheit im Jahr 2026 zu erhöhen. Insgesamt ergibt sich daraus für den Konzerngewinn ein aktualisiertes Ziel von 4,5 Mrd. USD.
Swiss Re steht gestärkt da – mit stabilen Erträgen und einer leistungsstarken Daten- und KI-Plattform, die bessere Entscheidungen, umfassendere Risikoexpertise und langfristigen Mehrwert für unsere Kunden ermöglicht. Für die Zukunft konzentrieren wir unsere Anstrengungen und Ressourcen weiterhin klar auf unsere Kernmärkte. Die Bedingungen bleiben konstruktiv, gestützt durch strukturelles Wachstum. Damit sind wir für 2026 und darüber hinaus in einer starken Position.»
KI wird zentrale Prozesse transformieren, um Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern
Dieser strategische Ansatz setzt eine umfassende Transformation zentraler Prozesse voraus. Ausschlaggebend für den Erfolg sind die langjährigen Investitionen von Swiss Re in eine strategische Datenplattform und hochwertige Daten, welche die Grundlage bilden, um das Potenzial der KI umfassend auszuschöpfen.
Überprüfung der Portefeuilles bei L&H Re weitgehend abgeschlossen
Ziele für alle Geschäftseinheiten beibehalten oder erhöht
Nachhaltiges jährliches Aktienrückkaufprogramm geplant
Ziele für Eigenkapitalrendite, Dividendenwachstum und Betriebskostensenkung beibehalten
Webcast zum Management Dialogue
Den Live-Webcast, die Agenda und die Details zur Einwahl finden Sie hier.
[1] In jedem Jahr, vorbehaltlich des Antrags des Verwaltungsrats und der anschliessenden Genehmigung an der Generalversammlung. Das Wachstumsziel für die Dividende je Aktie gilt für die Dividendenzahlungen im April 2026 und April 2027.
[2] Vorbehaltlich des Erreichens des angestrebten Konzerngewinns von Swiss Re für 2025 und der Genehmigung des Verwaltungsrats im Februar 2026.
[3] Der Schaden-Kosten-Satz von P&C Re ist definiert als [(Versicherungsaufwand + Forderungen gegenüber Rückversicherern für eingetretene Schäden) / (Versicherungsumsatz + Zuordnung von Rückversicherungsprämien)].
[4] Der Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions ist definiert als [(Versicherungsaufwand + Zuordnung von Rückversicherungsprämien + Forderungen gegenüber Rückversicherern für eingetretene Schäden + nicht direkt zurechenbare Aufwendungen) / Versicherungsumsatz].
Finanzkalender
12. März 2026: Veröffentlichung des Geschäftsberichts und des Nachhaltigkeitsberichts 2025
10. April 2026: 162. Ordentliche Generalversammlung
7. Mai 2026: Ergebnisse des ersten Quartals 2026
Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.
