Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN DE: 852246 / ISIN: CH0012332372
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07.05.2026 07:51:01
Swiss Re verdient im ersten Quartal deutlich mehr
Der Rückversicherer hat den Gewinn in den ersten drei Monaten gesteigert. Tiefere Schadenssummen, solide Kapitalerträge und der schwächere Dollar machten sich bemerkbar. Alle Geschäftsbereiche haben einen Beitrag zur Verbesserung erbracht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG (N) (Swiss Re)
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