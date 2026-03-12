Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|
12.03.2026 07:00:32
Swiss Re veröffentlicht den Geschäftsbericht 2025 und die Einladung zur Generalversammlung 2026
|
Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Generalversammlung/Jahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR
Zürich, 12. März 2026 – Swiss Re hat heute den Geschäftsbericht 2025 und die Einladung zur anstehenden Generalversammlung am 10. April 2026 veröffentlicht.
Der Geschäftsbericht 2025 von Swiss Re enthält die vollständig geprüften Ergebnisse für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr und bietet einen umfassenden Überblick über die Strategie, die Geschäftsentwicklung und die Risikobeurteilung der Gruppe. Er enthält ausserdem die geprüfte Konzern- und Jahresrechnung der Swiss Re AG sowie detaillierte Angaben zu Corporate Governance und Vergütung.
Der Geschäftsbericht umfasst neu auch den Nachhaltigkeitsbericht, womit die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung in einer integrierten Publikation zusammengeführt werden. Der Nachhaltigkeitsbericht beschreibt die Nachhaltigkeitsentwicklung von Swiss Re im Jahr 2025, zeigt die Fortschritte bei der Umsetzung der strategischen Ambitionen und Ziele und enthält detaillierte klimabezogene Angaben – einschliesslich des Klimatransitionsplans – sowie Informationen zu sozialen und Governance-Themen.
Erhöhung der Dividende auf 8.00 USD je Aktie
Die Kapitalausstattung von Swiss Re ist weiterhin stark. Die Quote zum Schweizer Solvenztest (SST-Quote) der Gruppe lag per 1. Januar 2026 geschätzt bei 250%.1 Auf dieser Grundlage und in Anbetracht des starken Konzernergebnisses hat der Verwaltungsrat eine Dividende von 8.00 USD je Aktie beantragt, was einer Erhöhung um 9% gegenüber der im Jahr 2025 ausbezahlten Dividende entspricht. Zusätzlich hat Swiss Re ein Aktienrückkaufprogramm gestartet und wird im Jahr 2026 eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Mrd. USD zurückkaufen, einschliesslich 500 Mio. USD als Teil des nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms.
Generalversammlung 2026 von Swiss Re
Die vom Verwaltungsrat veröffentlichte Einladung zur Generalversammlung 2026 umfasst unter anderem folgende Punkte:
Die diesjährige Generalversammlung findet am 10. April 2026 um 9.30 Uhr (MESZ) in THE HALL in Dübendorf statt. Die Einladung zur Generalversammlung 2026 von Swiss Re ist hier online verfügbar. Die Abstimmungsergebnisse werden kurz nach der Generalversammlung auf der Website von Swiss Re veröffentlicht.
Medienschaffende können die Generalversammlung als Live-Übertragung verfolgen oder sich vorab per Mail an Media_Relations@swissre.com anmelden und persönlich teilnehmen.
Der Geschäftsbericht 2025 ist hier auf der Website von Swiss Re verfügbar. Zusätzlich ist der Geschäftsbericht 2025 der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft AG hier online verfügbar.
1 Geschätzte SST-Quote der Gruppe per 1. Januar 2026. Die SST-Quote wird regelmässig an die FINMA gemeldet und durch diese geprüft.
Finanzkalender
10. April 2026: 162. ordentliche Generalversammlung
7. Mai 2026: Ergebnisse des ersten Quartals 2026
6. August 2026: Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2026
5. November 2026: Ergebnisse der ersten neun Monate 2026
Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.
Swiss Re
Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Re Ltd
|Mythenquai 50/60
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0) 43 285 71 71
|E-Mail:
|Media_Relations@swissre.com
|Internet:
|www.swissre.com
|ISIN:
|CH0126881561
|Valorennummer:
|12688156
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2290078
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2290078 12.03.2026 CET/CEST
