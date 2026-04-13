Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
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13.04.2026 07:00:30
Swiss Re veröffentlicht Financial Condition Report 2025
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Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Stellungnahme
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR
Zürich, 13. April 2026 – Swiss Re hat heute ihren Financial Condition Report 2025 für die Swiss Re Gruppe und ihre beaufsichtigten Rück-/Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz für die am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Berichtsperiode veröffentlicht.
Der Bericht enthält Informationen über den Swiss Solvency Test (SST-Quoten) sowie die Finanzlage der Swiss Re Gruppe und der in der Schweiz beaufsichtigten Rück-/Versicherungsunternehmen Swiss Reinsurance Company AG, Swiss Re Nexus Reinsurance Company AG und Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch. Die Veröffentlichung dieses Berichts erfolgt auf der Grundlage der aufsichtsrechtlichen Vorschrift gemäss Versicherungsaufsichtsverordnung.
Der Financial Condition Report 2025 ist auf der Swiss Re Website zum Download verfügbar: swissre.com/FCR2025.
Finanzkalender
7. Mai 2026: Ergebnisse des ersten Quartals 2026
6. August 2026: Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2026
5. November 2026: Ergebnisse der ersten neun Monate 2026
26. Februar 2027: Ergebnisse des Gesamtjahres 2026
Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.
Swiss Re
Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Re Ltd
|Mythenquai 50/60
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0) 43 285 71 71
|E-Mail:
|Media_Relations@swissre.com
|Internet:
|www.swissre.com
|ISIN:
|CH0126881561
|Valorennummer:
|12688156
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2306808
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2306808 13.04.2026 CET/CEST
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