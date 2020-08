Swiss: Staatshilfe für Lufthansa-Tochter bewilligt

Der deutsche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) habe den Schweizer Bundesgarantien für Kredite in Höhe von 1,5 Milliarden Franken (1,4 Mrd Euro) zugestimmt, teilte Swiss am Montag mit. Die Regierung in Bern hatte die Garantie bereits im Mai versprochen. Die schweizerische Staatshilfe hing aber vom deutschen Rettungspaket für Lufthansa ab. Die Verhandlungen hatten sich hingezogen.

"Wir sind sehr dankbar, dass die vom Bund bereits zugesicherte finanzielle Unterstützung in Form eines Kredits nun zum Tragen kommt", teilte Swiss-Chef Thomas Klühr mit. Wegen der Corona-Krise hatte Swiss im operativen Geschäft im 1. Halbjahr einen Verlust von gut 266 Millionen Franken gemacht. Der Umsatz ging um rund 55 Prozent auf gut eine Milliarde Franken zurück.

/oe/DP/he

ZÜRICH (dpa-AFX)