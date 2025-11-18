|
18.11.2025 19:30:45
Swiss Stocks Close Notably Lower On Weak Global Cues
(RTTNews) - The Switzerland market ended weak on Tuesday, in line with markets across Europe and elsewhere, as worries fears of Artificial Intelligence bubble, uncertainty about interest rates, and a lack of positive economic data rendered the mood bearish.
The benchmark SMI settled with a loss of 115.87 points or 0.92% at 12,481.95. The index dropped to a low of 12,440.31 in the final hour.
Richemont shed 4.51%, and ABB ended lower by about 4.1%. Novartis, VAT Group and Straumann Holding settled lower by 3.3 to 3.6%.
Julius Baer, Sonova, Sika, Geberit, Swatch Group, Holcim and Alcon lost 2.2 to 2.7%.
Amrize, UBS Group, Lonza Group, Sandoz, SGS, Zurich Insurance and Swiss Life Holding also ended sharply lower.
Roche Holding climbed about 6.8% after the company announced positive results from its phase 3 trial of its investigational oral selective estrogen receptor, Giredestrant, in patients with early-stage ER+/HER2- breast cancer, dubbed lidERA.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit kräftigen Abgaben -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso Verluste. An der Wall Street zeigen sich unterdessen deutliche Abgaben. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.