|
23.12.2025 19:19:58
Swiss Stocks Close On Firm Note; SMI Hits New Record High
(RTTNews) - Switzerland's benchmark SMI hit a new record high on Tuesday with stocks staying firm after recovering from a slightly cautious start.
The index rose to a high of 13,288.66 before settling at 13,242.80, gaining 79.14 points or 0.6%.
Roche Holding climbed about 1.4%. Novartis and Richemont gained about 1.3% and 1.2%, respectively.
Swiss Life Holding, Swiss Re, Sandoz Group, Holcim, ABB, Zurich Insurance and UBS Group closed higher by 0.4 to 0.7%.
Straumann Holding ended down by 1.02%. Alcon, Lindt & Spruengli, Sonova, Geberit and Sika lost 0.4 to 0.7%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester -- Wall Street freundlich Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.