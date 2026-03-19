Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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19.03.2026 11:31:10
Swiss watch exports bounce back in February before war in Middle East
They rise 9.2% in February 2026 against February 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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