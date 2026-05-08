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08.05.2026 06:31:29
Swiss Water Decaffeinated Coffee hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Swiss Water Decaffeinated Coffee hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 57,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 62,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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