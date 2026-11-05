Swiss Water Decaffeinated Coffee legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Swiss Water Decaffeinated Coffee hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,10 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swiss Water Decaffeinated Coffee noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 65,9 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at