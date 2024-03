Swisscom baut mit Milliarden-Deal Italiengeschäft aus

Zürich (Reuters) - Der Telekomkonzern Swisscom stemmt den größten Zukauf der Firmengeschichte.

Der Schweizer Marktführer legt für die italienische Tochter des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone acht Milliarden Euro in bar auf den Tisch, wie Swisscom am Freitag mitteilte. Vodafone Italia soll nun mit der italienischen Festnetz-Tochter von Swisscom, Fastweb, zusammengelegt werden. Der Vollzug der Transaktion stehe noch unter Vorbehalt regulatorischer und anderer üblicher Genehmigungen. Swisscom hatte die Transaktion bereits Ende Februar in Aussicht gestellt, gleichzeitig aber auch erklärt, dass die Bedingungen noch ausgehandelt werden müssten. Der staatlich kontrollierte Konzern beabsichtige, die Dividende zu erhöhen.

