Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
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13.08.2026 07:53:24
Swissquote leidet unter dem widrigen Umfeld für Krypto-Assets
Die Onlinebank kann zwar die Kundenvermögen deutlich steigern und im Kommissions-, Zins- und Handelsgeschäft zulegen. Doch die schlechte Stimmung am Kryptomarkt und die Integration von Yuh wirken sich negativ aus. Swissquote passt den Ausblick für 2026 nach unten an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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