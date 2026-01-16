Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|
16.01.2026 07:43:02
Swissquote steigert Vorsteuergewinn kräftig
Die Onlinebank hat eine Reihe vorläufiger Finanzzahlen für das abgelaufene Jahr bekannt gegeben. Aus der Neubewertung der kompletten Übernahme von Yuh resultiert ein positiver Beitrag. Damit ist Swissquote auf Kurs, ein weitere Rekordjahr markieren zu können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Analysen zu Swissquote AG (N)
