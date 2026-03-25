Nintendo Aktie

Nintendo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007

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25.03.2026 16:22:00

Switch 2: Nintendo streicht offenbar die Produktion zusammen

Nintendo streicht nach einem starken Marktstart im Juni 2025 nun offenbar die Produktion seiner Konsole Switch 2 drastisch zusammen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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