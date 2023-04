Switch to green: Vodafone startet grüne Mediathek

GigaTV-Mediathek: Neue Rubrik für Sendungen zu Umwelt- & Naturschutz‚Grüne Mediathek‘ sensibilisiert für den KlimawandelAbwechslungsreiche Programminhalte von ARTE, ProSieben & National Geographic & Co.Kurz vor dem internationalen Earth Day startet Vodafone heute in der Mediathek bei GigaTV einen eigenen Bereich speziell für Inhalte rund um Umwelt- und Naturschutz. Das Ziel: „Grünen“ Themen mehr Aufmerksamkeit schenken und damit für das Thema Klimawandel sensibilisieren. Seit 1970 findet am 22. April der internationale Earth Day statt, um ein Umdenken im Verhalten sowie globale, nationale und lokale politische Veränderungen herbeizuführen. Vodafone macht mit und schaltet einen eigenen Teil der Mediathek auf grün.Nachhaltigkeit gehört zu den zentralen Themen bei Vodafone. VodafoneUnter dem Titel „Switch To Green – Schalt um auf Grün“ gibt es in der Vodafone-Mediathek einen eigenen Bereich für umweltorientierte Programminhalte. Dazu werden Inhalte aus den Mediatheken der Sender verlinkt und unter der neuen Rubrik in der GigaTV-Mediathek angezeigt. Viele GigaTV-Sender liefern ein umfangreiches Programmangebot rund um nachhaltige Themen. Darunter zum Beispiel ARTE, WELT, ProSieben, GEO Television, National Geographic oder SPIEGEL Geschichte. Die grüne Einbindung in der Mediathek steht GigaTV-Kunden und auch AppleTV-Kunden auf Abruf zur Verfügung. Inhalte der Pay-TV Senderpartner können sich Kundinnen und Kunden mit Vodafone Premium bzw. Vodafone Premium Plus Abo ansehen.Highlights in der grünen GigaTV-MediathekIn der neuen, dauerhaft angelegten Kategorie finden Kunden spannende Inhalte zum Thema Nachhaltigkeit, Klima-, Natur- und Artenschutz: Die neue Dokumentation von WELT „Goodbye CO2 – Weniger ist mehr“ zeigt zehn Strategien, die ein nachhaltigeres Leben ermöglichen: Weniger Lebensmittel, weniger Müll, geringerer Fleischkonsum. Demnächst ebenfalls in der grünen Mediathek abrufbar, ist das „Klima-Experiment“ (ProSieben) von dem Fernsehjournalisten Jenke von Wilmsdorff. Dieser wirft einen Blick auf das Jahr 2050 und welchen Einfluss der Klimawandel dann auf das Leben in Deutschland haben wird. Im Dokumentarfilm „Before the Flood“ von National Geographic sprechen unter anderem der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon, der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und Papst Franziskus mit dem Schauspieler Leonardo DiCaprio über die Folgen des Klimawandels. Insgesamt stehen zum Start der neuen Rubrik über 150 Inhalte zur Verfügung.Der Beitrag Switch to green: Vodafone startet grüne Mediathek erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.