Switchback Energy Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Switchback Energy Acquisition A lud am 03.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,75 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,490 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,28 Prozent auf 101,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at