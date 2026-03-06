Switchback Energy Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Switchback Energy Acquisition A stellte am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,85 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,890 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 109,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 101,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 9,410 USD. Im Vorjahr hatten -12,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,41 Prozent auf 411,22 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 417,08 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at