Switchback Energy Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Switchback Energy Acquisition A präsentierte in der am 02.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 116,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at