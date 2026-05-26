26.05.2026 06:31:29

Switching Technologies Gunther hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Switching Technologies Gunther hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Switching Technologies Gunther hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,33 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,580 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 18,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 26,74 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Switching Technologies Gunther -27,300 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,84 Prozent auf 82,47 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 77,19 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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