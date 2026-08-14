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14.08.2026 06:31:29
Switching Technologies Gunther: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Switching Technologies Gunther hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,91 INR. Im Vorjahresquartal hatten -6,840 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Switching Technologies Gunther in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 53,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 20,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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