Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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08.06.2026 12:00:05
Switzerland weighs Franco-Italian alternative to US air defences
SAMP-T emerges as strong option for Bern as Raytheon’s Patriot system deliveries delayed for at least 5 yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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