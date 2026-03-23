SWK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SWK hat am 20.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,59 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,480 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 34,20 Prozent auf 8,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,210 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,83 Prozent auf 40,76 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 46,23 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at