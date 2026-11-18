Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
18.11.2026 20:18:02
Swoosh and a Miss: Nike Investor Day Leaves Wall Street Cold-Footed
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Nachrichten zu Nike Inc.
|
18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
18.11.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Nike auf 27 Dollar - 'Verkaufen' (dpa-AFX)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
|
18.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.11.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 175,00
|2,68%
|Nike Inc.
|32,74
|-0,98%