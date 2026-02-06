Sword-Edge Commercials: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sword-Edge Commercials hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,00 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at