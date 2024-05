Sword Shield Pharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sword Shield Pharma hat am 27.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,80 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 325,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 73,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,78 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Sword Shield Pharma 15,38 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 915,97 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Sword Shield Pharma 844,78 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at