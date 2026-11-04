Sword Shield Pharma: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sword Shield Pharma präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,70 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Sword Shield Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 437,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 375,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at