SWS Hemodialysis Care A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SWS Hemodialysis Care A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 CNY, nach 0,030 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 222,5 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 49,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 149,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,450 CNY. Im Vorjahr waren 0,220 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SWS Hemodialysis Care A im vergangenen Geschäftsjahr 806,82 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SWS Hemodialysis Care A 563,76 Millionen CNY umsetzen können.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,460 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 813,50 Millionen CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at