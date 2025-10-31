SWS Hemodialysis Care A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SWS Hemodialysis Care A hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SWS Hemodialysis Care A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 225,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 139,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at