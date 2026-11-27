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27.11.2026 06:31:29
Syarikat Takaful Malaysia Bhd informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Syarikat Takaful Malaysia Bhd hat am 26.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 MYR je Aktie in den Büchern standen.
Syarikat Takaful Malaysia Bhd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,33 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,07 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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