26.11.2025 06:31:28
Syarikat Takaful Malaysia Bhd stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Syarikat Takaful Malaysia Bhd veröffentlichte am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 MYR. Im Vorjahresviertel hatte Syarikat Takaful Malaysia Bhd 0,120 MYR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Syarikat Takaful Malaysia Bhd in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel waren 1,12 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
