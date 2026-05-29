Syarikat Takaful Malaysia Bhd stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Syarikat Takaful Malaysia Bhd stellte am 28.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 MYR, nach 0,110 MYR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Syarikat Takaful Malaysia Bhd in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,14 Milliarden MYR im Vergleich zu 1,15 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at