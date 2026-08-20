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20.08.2026 06:31:29
Syarikat Takaful Malaysia Bhd stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Syarikat Takaful Malaysia Bhd hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Syarikat Takaful Malaysia Bhd hat ein EPS von 0,10 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,100 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,17 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Syarikat Takaful Malaysia Bhd einen Umsatz von 1,03 Milliarden MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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