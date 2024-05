Sydbank A-S: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sydbank A-S äußerte sich am 01.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,55 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,78 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sydbank A-S 2,62 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,13 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 15,50 DKK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,94 Milliarden DKK erwartet.

Redaktion finanzen.at