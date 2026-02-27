Sydbank A-S hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sydbank A-S hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,20 DKK. Im Vorjahresquartal hatten 7,10 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sydbank A-S 2,77 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,53 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 11,78 DKK je Aktie sowie einen Umsatz 2,15 Milliarden DKK prognostiziert.

In Sachen EPS wurden 34,80 DKK je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sydbank A-S 50,90 DKK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sydbank A-S im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 9,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,49 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 10,52 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 43,26 DKK und einen Umsatz von 7,34 Milliarden DKK beziffert.

Redaktion finanzen.at