Sydbank A-S legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sydbank A-S präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,30 DKK je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,54 Milliarden DKK umgesetzt, gegenüber 2,36 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 10,66 DKK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,02 Milliarden DKK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at