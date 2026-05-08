Sydbank A-S Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sydbank A-S Un lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sydbank A-S Un 0,350 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 554,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 66,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 333,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at