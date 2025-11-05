Sydbank A-S Un präsentierte Quartalsergebnisse

Sydbank A-S Un lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 276,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 406,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at