Sydbank A-S Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sydbank A-S Un gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 431,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 361,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,05 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahr.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,43 Milliarden USD – eine Minderung um 5,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,53 Milliarden USD eingefahren.
