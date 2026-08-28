Sydbank A-S Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sydbank A-S Un gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 88,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 634,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 336,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at