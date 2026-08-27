Sydbank A-S veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sydbank A-S hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Sydbank A-S hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,00 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,90 DKK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 4,08 Milliarden DKK gegenüber 2,22 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 11,82 DKK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,09 Milliarden DKK belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at